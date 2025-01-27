رئيس البرلمان العربي: التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان رائدة على كافة المستويات

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التجربة الإماراتية في مجال النهوض بحقوق الإنسان تمثل تجربة رائدة على كافة المستويات، كونها تقوم على ترجمة كافة الخطط والاستراتيجيات الحقوقية، وتحويل أهدافها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وشدد اليماحي على أن النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات ينطلق من الرؤية المستنيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه، مستشهدًا بما أكده في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة الدولة، حين قال: "سيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل".

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، وذلك بمشاركة أعضاء البرلمان العربي، النائبة ناعمة الشرهان، والنائب ماجد المزروعي.

وأضاف اليماحي في كلمته أن دولة الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفق رؤية متكاملة تنفذها حكومة الإمارات تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحًا أن هذه الرؤية تشمل تطوير الآليات الوطنية والسياسات والتشريعات، جنبًا إلى جنب مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال اليماحي إن التجربة الإماراتية الرائدة تتميز أيضًا بأنها تقوم على مفهوم "تمكين الإنسان"، بكل ما يحمله هذا المفهوم من معنى، وبكل ما يشمله من فئات، وهو ما ينعكس في الثقة الدولية المتزايدة والإشادات الدولية المستحقة التي تحظى بها دولة الإمارات خلال مناقشة التقارير الدورية لدولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما أكد اليماحي أن البرلمان العربي لن يألو جهدًا في توفير كافة أشكال الدعم والتعاون والمساندة البرلمانية لعمل لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.