 سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل

هديل هلال
نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:19 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:20 م

دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى «احتلال قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، جاء ذلك خلال تعليق سموتريتش، على استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي.

واعتبر أن استقالة رئيس الأركان بمثابة «بداية جيدة لتغيير طريقة القتال في غزة بنهاية المرحلة الأولى من الصفقة».

وتطرق بالحديث إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الدول المجاورة.

وادعى أن «تشجيع الهجرة من غزة يعتبر - على المدى الطويل - الحل الوحيد الذي سيجلب السلام والأمن إلى إسرائيل، ويخفف أيضا من معاناة سكان القطاع».

ولفت إلى أنه «يعمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء، لإعداد خطة تنفيذية لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة، ولضمان تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع».


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