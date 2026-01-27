مغادرة قائد حرس الحدود بوفينو وبعض العملاء لمدينة مينيابوليس

أفاد شخص مطلع لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" أنه من المتوقع مغادرة قائد رفيع في حرس الحدود وعدد من العملاء مدينة مينيابوليس الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وذلك في وقت أرسل فيه الرئيس دونالد ترامب "قيصر الحدود" إلى ولاية مينيسوتا لتولي مسؤولية جزء كبير من جهود إنفاذ قوانين الهجرة التابعة للإدارة.

ويمثل رحيل قائد حرس الحدود جريج بوفينو، الذي كان في قلب حملة الإنفاذ الهجومية التي شنتها الإدارة في مدن شتى بأنحاء البلاد، تحولا علنيا كبيرا في موقف إنفاذ القانون الاتحادي، وسط غضب عارم متزايد بسبب مقتل الممرض في وحدة العناية المركزة، أليكس بريتي /37 عاما/، برصاص عملاء حرس الحدود.

وسيتولى "قيصر الحدود" توم هومان مسؤولية عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك .

وتحدث الشخص المطلع على الأمر لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بمناقشة تفاصيل العملية علنًا.