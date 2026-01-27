محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب

وقّع الشاعر والروائي محمد أبو زيد روايته «عنكبوت في القلب»، الصادرة حديثًا عن دار الشروق، وذلك بجناح الدار رقم B 28 بقاعة 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن فعالية «لقاء مؤلف» التي تنظمها الدار خلال فعاليات المعرض.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«في عالم تتلاشى فيه الحدود بين الواقع والخيال، وتتداخل “لعبة الحياة” مع “لعبة الرواية” في نسيج عبثي ساحر، تصحبنا رواية “عنكبوت في القلب” إلى أعماق عوالمها الفريدة.

“بيبو” الرجل الذي عشّش عنكبوت في قلبه، فمنعه من الحب، يقابل “ميرفت” التي تعيش على أطراف الحياة وتجد في الغرائب ملاذًا. يلتقيان صدفة ليجدا نفسيهما في مواجهة عالم فانتازي لم يختبراه من قبل، عالم تتشابك فيه الحكايات المتقطعة، والشخصيات المستوحاة من التراث والسينما بأسلوب شاعري مميز.

هذه الرواية لا تقدم قصة تقليدية، بل هي رحلة في قلب الكتابة ذاتها، تصيبك بالشك في كل ما تقرأ، وتكشف أن اللامنطق واللايقين هما جوهر اللعبة الفنية. عمل أدبي مبتكر، يدعوك إلى تجربة قراءة تتجاوز المألوف وتستفز عقلك».

يُذكر أن فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 افتُتحت يوم 21 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.



