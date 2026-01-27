عقد مجلس جامعة الإسكندرية اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، إذ ناقش عددًا من الملفات التعليمية والإدارية والبحثية المهمة، وأصدر مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم العملية التعليمية وتطوير منظومة البحث العلمي والخدمات الطلابية.

ووجّه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، الشكر لعمداء الكليات بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وأعمال الامتحانات، مثمنًا الجهود المبذولة، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وإعلان النتائج في أقرب وقت، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، حفاظًا على مصلحة الطلاب.

كما شدد على الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الكليات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

وأكد المجلس أهمية تضافر الجهود والتعاون خلال فترة توقف ترام الرمل اعتبارًا من أول فبراير 2026، في إطار التنسيق مع محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مشروعي تطوير الترام وقطار الإسكندرية يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، بما يسهم في ربط شرق المدينة بغربها، ودعم خطط التنمية العمرانية وتحسين جودة حياة المواطنين.

ووافق المجلس على اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، بهدف تعزيز قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية داخل الحرم الجامعي، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة على التعلم والتفاعل الإيجابي.

كما أقر إطلاق «منصة طلاب جامعة الإسكندرية» كمنصة متكاملة للخدمات الطلابية، تبدأ مرحلتها الأولى بإتاحة الكتاب الإلكتروني والمحتوى الرقمي التفاعلي، دعمًا لتجربة التعلم الحديثة.

ووافق المجلس على إنشاء وتشكيل مكتب نزاهة الأبحاث العلمية بالجامعة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية في حوكمة البحث العلمي وضمان جودته.

فيما وافق المجلس على تشكيل مجلس منح دول حوض النيل وأفريقيا، لمتابعة ودراسة المنح المقدمة للطلاب الأفارقة وطلاب دول حوض النيل، بما يعزز دور الجامعة الإقليمي والدولي.

واستعرضت أمنية مختار، وكيل كلية الأعمال ومسؤولة فريق تسويق برامج الجامعة، نتائج الحملات الترويجية للبرامج الأكاديمية والدرجات المزدوجة، موضحة أثرها في زيادة الإقبال على البرامج، إلى جانب عرض خطة العمل المستقبلية لتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وشهد الاجتماع تكريم عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، بمناسبة انتهاء فترة عمادتها، تقديرًا لجهودها في تطوير الكلية والارتقاء بمنظومتها التعليمية والإدارية.

ووافق المجلس على تخصيص 200 منحة للطلاب والباحثين الجدد المتقدمين لدراسة دبلومات الدراسات العليا بكلية التربية في الفصل الدراسي الأول «ربيع 2026» للعام الجامعي 2025/2026، بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة.

كما أقر المجلس عددًا من اتفاقيات التعاون الدولي، شملت شراكات مع مؤسسات وجامعات في فرنسا واليابان والصين والبرازيل، بهدف التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب وتبادل التكنولوجيا.