الثلاثاء 27 يناير 2026
رئيس مجلس السيادة السوداني يصل قطر في زيارة عمل

الدوحة ( د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 11:36 ص

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى الدوحة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل لقطر.

وكان في استقبال البرهان والوفد المرافق لدى الوصول إلى مطار حمد الدولي، سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية، وبدرالدين عبدالله محمد أحمد، سفير السودان لدى  قطر، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويجري البرهان خلال الزيارة مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، طبقا لموقع السودان الآن.


