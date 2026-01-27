دفعات جديدة من شاحنات المساعدات تدخل من معبر رفح البري دعما لجهود إغاثة قطاع غزة

عبرت من خلال بوابة معبر رفح الفرعية دفعات جديدة من شاحنات المساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء؛ ضمن جهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ولفت المصدر، إلى أنه تم أمس الاثنين إدخال 182 شاحنة ضمت: 40 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و59 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و44 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و7 شاحنات من دولة قطر، و20 شاحنة من دولة الإمارات، و7 شاحنات غاز، و3 شاحنات سولار، و2 شاحنات بنزين.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين بلغت 24,284 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 385 ألف طن تقريبا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 872 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 265 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 سولارا، و1,266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.