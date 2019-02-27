نائب وزراء كوريا: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تسهم فى جذب استثمارات للقارة السمراء

وقال نامكى هونج، نائب رئيس الوزراء الكورى، ووزير الاقتصاد والمالية، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام، ستسهم فى جذب استثمارات العديد من الدول للاستثمار فى القارة الإفريقية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم.

جاء ذلك خلال لقاءه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع نامكى هونج، خلال زيارتهما إلى العاصمة الكورية "سول"، حيث تم بحث زيادة التعاون مع صندوق التعاون التنموى الاقتصادى الكورى، وزيارة وفد من الصندوق لمصر لمناقشة المشروعات المستقبلية.

واثنى نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية، على الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لافتا إلى رغبة وحرص الجانب الكورى على توثيق العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تبادل المعرفة والخبرات.

وقال نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية، إن زيارة الوفد المصرى لكوريا تأتي فى إطار التعاون وتنمية العلاقات، مع الجانب الكورى وزيادة الاستثمارات الكورية، وتنمية الصناعات الهامة، ونقل الخبرات التكنولوجية لكوريا إلى الجانب المصري، وذلك فى ضوء المؤشرات الإيجابية الأخيرة، الناتجة عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي حظى بدعم كامل من القيادة السياسية، مشيدًا بارتفاع معدلات النمو وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أهمية مصر كدولة إفريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية إلى جانب دعمها للمستثمرين الكوريين فى تهيئة المناخ المناسب لهم فى مصر والتوسع فى الاستثمار بمجال صناعة السيارات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص مصر على تشجيع الشركات الكورية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر وضعت العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم المستثمرين ومنهم المستثمرين الكوريين.

والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مع سونج هو، رئيس لجنة الاستراتيجية والمالية بالجمعية الوطنية الكورية، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك، وأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.