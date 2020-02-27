أصدر رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، محمود عطا، عددًا من التوصيات لأشجار الجوافة حول طرق الرى والتسميد خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات المحصول، حيث تتضمن المحافظة على إنتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادى تصمغ الأشجار، إضافة إلي التخلص من الحشائش وجمع النواشف من أوراق متساقطة جافة ونواتج تقليم خارج المزرعة، والتسميد فى الرى بالتنقيط.

ونوه علي أن تكون الرية الأولى 1.5 كجم سلفات "نشادر" بجانب 2.1 كجم سلفات "ماغنسيوم"، وتكون الرية الثانية لتر واحد من حامض "نيتريك" ولتر واحد من حامض "فوسفوريك" للفدان، والرية الثالثة 2 كجم "بوتاسيوم" 1 لتر حامض "فوسفوريك" للفدان.

وتتضمن ايضا توجيهات خاصة ببرنامج الرى، حيث يتم تقسيم الرى دفعتين في الأسبوع بمعدل ساعة واحدة للرية، على أن يكون الرى بدون تسميد لمدة تصل إلي 30 دقيقة ويليها 20 دقيقة رى بتسميد وبعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعدة من التوصيات الخاصة ببرنامج المكافحة والتي تتضمن مكافحة "المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى" برش المبيد الحشرى المناسب، بجانب مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بـ"الكبريت الميكرونى" بمعدل 2جم/لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم/لتر ماء بجانب توبسين بمعدل 60جم/ 100لتر.

فيما تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة، أعمال حملتها المكثفة فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، كما تعتمد الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة، وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.