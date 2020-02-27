المؤبد لسيدتين بالشرقية استخدمتا أطفالهن في التسول

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، سيدتين بمركز بلبيس، وذلك على خلفية قيامهن باستخدام أطفالهن في التسول، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وحملت القضية رقم 2715 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.



تعود بداية الواقعة بتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد اتهام "سمية.الـ.ع" 22 عامًا، و"سيدة.الـ" مُقيمتان بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإتجار في البشر.



وتبين من التحريات أنه أثناء قيام السيد عطية، نقيب شرطة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بالمرور الأمني وجد طفلتين تتشاجرا وبرفقتهما طفلة رضيعة ألقوها أرضًا أثناء الشجار، تم اصطحاب الطفلتين لقسم الشرطة وبسؤالهما تبين أنهما يستخدمها في التسول وأن الرضيعة قاموا باستإجرها من والدتها المتهمة الأولى.



وبفحص حالة الطفلتين تبين أن الطفلة "شيرين.م.م" تمتهن التسول بتحريض من والدتها المتهمة الثانية، وتوصلت تحريات رئيس مباحث قسم أول العاشر صحة واقعة استئجار الطفلة، حيث جرى ضبطهما، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإيداع الطفلتين إحدى دور الرعاية، وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.