ماس يأمل في العودة إلى ألمانيا في الوقت المحدد بعد إصابة جندي بسلاح الجو الألماني بكورونا

بعد إصابة جندي في وحدة سلاح الجو الألماني المخصصة لنقل أعضاء الحكومة الاتحادية، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله في ألا يتسبب ذلك في التأثير سلبا على رحلة عودته المخطط لها من الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وقال ماس في نيويورك أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) ردا على سؤال من صحفي حول هذا الأمر: "إذا كان من المحتمل أن تتعرض رحلة عودتي للخطر، ستكون رحلة عودتك معرضة للخطر أيضا. أمل أن نعود كلانا إلى ألمانيا في الوقت المحدد".

يذكر أن ماس سافر إلى نيويورك صباح أمس الأربعاء على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني في زيارة إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

يشار إلى أنه تم الإعلان أمس في ذلك الوقت أيضا أنه توجد حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس في وحدة سلاح الجو الألماني المتمركزة في كولونيا. ولكن لم يتم تأكيد الحالة إلا بعد وصول ماس بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وأعلن السلاح الجوي الألماني مساء أمس الأربعاء على تويتر أنه " وفقا الوضع الراهن لا يزال ممكنا تسيير الرحلات المخطط لها مسبقا".

وإلى جانب ماس، فإن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في جولة بأفريقيا حاليا على متن طائرة تابعة للسلاح الجوي. وسوف يتوجه الرئيس الاتحادي اليوم من كينيا إلى السودان قبل عودته إلى ألمانيا.

ويتلقى الجندي (41 عاما) حاليا العلاج في المستشفى المركزي التابع للجيش في مدينة كوبلنتس منذ أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإن الجندي "في حالة جيدة"، ويتم حاليا فحص من كانوا في محيطه. وتم إغلاق الميناء العسكري الجوي في كولونيا أمس بشكل مؤقت لأسباب أمنية.