مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم الفيلم القصير

يشارك في المسابقة ثلاثة أفلام مصرية هي "الحد الساعة خمسة" و"الخد الآخر" و"حنّة ورد"

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن​ اختيار "تيم ريدفورد"، مدير مهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، وينضم إليه في لجنة التحكيم مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله.

​وأكّد محمود صبّاغ، مدير المهرجان، أن "الأفلام القصيرة هي نواة السينما السعودية، ورصيدها الحيوي المستمر. لقد أردنا من خلال إطلاق مسابقة صلبة للفيلم العربي القصير أن نقدم مساحة إضافية تشجع على مزيد من الاكتشافات ومزيد من الاستمرارية".

وأضاف "يسعدنا انضمام تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم النسخة الأولى، لتخصصه ولخبراته العالمية، فيما يساهم أحمد الملا ونجلاء بن عبد الله بوجهات نظر يستمدانها من خبرتهما وفهمهما للمشهد السينمائي المحلي والعربي".

​وتضم المسابقة 13 فيلما من 7 دول عربية، تركّز غالبيتها على آثار التحولات الاجتماعية، وانعكاساتها على خبراتنا الحياتية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات العائلية والشخصية، أو علاقاتنا بما حولنا.

وتمثّل المسابقة التي تستهدف المخرجين العرب نبض الجيل الجديد من المبدعين تقدّم من خلالها أشكالاً سينمائية مبتكرة تخرج عن المألوف والنمطي.

و​تشارك مصر في المسابقة بـ3 أفلام هى؛ "الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، و"الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان، و"حنّة ورد" إخراج مراد مصطفى، ومن السعودية يشارك 4 أفلام هي؛ "ومتى أنام ؟" إخراج حسام السيد، و"ارتداد" إخراج محمد الحمود، و"موال تاني" إخراج هشام فاضل، و"من يحرقن الليل" إخراج سارة مسفر، ومن لبنان يشارك فيلمان هما، "بركات" إخراج مانون نمّور، و"سكون" إخراج فرح شاعر، كما يشارك من عُمان "غيوم" إخراج مزنة المسافر، ومن الأردن "أحنّ إليكِ، أحنّ إلي" إخراج فارس رجوب، كما يشارك أيضا الفيلم "لا يهم إن نفقت البهائم" إخراج صوفيا العلوي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك، وفيلم "راجع" إخراج شارلي كوكا، إنتاج تونسي فرنسي مشترك.