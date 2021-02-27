قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام، إن مصر من المقرر أن تستقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» عن طريق التحالف الدولي للتطعيمات، خلال أيام قليلة جدا، مشيرًا إلى أنه رقم كبير يتيح انفراجة كبيرة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الجرعات التي تستقبلها مصر جزء من التعاقد على 40 مليون جرعة لقاح كورونا من التحالف الدولي، قائلًا إنه من المنتظر توالى الدفعات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة ليست قلقة من توقف منظومة التلقيح؛ لأن الجرعات تصل تباعًا، مطمئنًا المواطنين بأن هيئة الدواء سحبت عينات عشوائية من جميع اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر وحللتها للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

ولفت مساعد وزيرة الصحة، إلى أن مصر شاركت في التجارب السريرية للقاح «سينوفارم» الصيني والتي أثبتت أمان وفعالية اللقاح، مضيفًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، شاركت في التجارب بنفسها.

وأكد أن جميع الحاصلين على لقاح كورونا من الأطقم الطبية لم تظهر عليهم أعراض جانبية، لافتًا إلى أن مصر تشهد استقرارًا في الوضع الوبائي لفيروس كورونا الآن.

وذكر أن مصر، تشهد زيادة غير ملحوظة في الإصابات، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة الفترة المقبلة وحلول شهر رمضان، والابتعاد عن التجمعات العائلية؛ لأنها تتسبب في زيادة الإصابات.