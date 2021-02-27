مدرب فولفسبورج ردا على النقاش حول ضم ارنولد للمنتخب: ليس معي رقم لوف

رد أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي فولفسبورج الألماني على النقاش حول ما إذا كان يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني سيضم ماكسميليان ارنولد، لاعب وسط فولفسبورج، إلى المانشافت.

وقال جلاسنر لمحطة (سكاي) الرياضية:" ليس معي رقم يوأخيم لوف، كما أنه لم يتصل بي أيضا".

كان ارنولد -26 عاما- صرح لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" بأنه لا يعتقد أن الانضمام للمنتخب الوطني من فولفسبورج أصعب من الانضمام إليه من بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند أو لايبزج، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كان انتماؤه لفولفسبورج يمكن أن يقلل من فرص انضمامه إلى المانشافت.

واضاف ارنولد أن لوف لديه الخبراء الذين يكتشفون اللاعبين من ذوى المهارات والقدرات " وأعتقد أنه لديه جهاز تلفزيون في المنزل، وهكذا يمكن له مشاهدة كل شيء وأنا أحاول أن أبذل قصارى جهدي، والأمر يعمل بشكل جيد للغاية، وأنا لست في حاجة إلى الاختباء".