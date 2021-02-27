العربي الناصري ينعي مؤسس حزب التحرير المصري

نعى الدكتور مصطفي القاضي القائم بأعمال رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وجميع قادة وأعضاء الحزب، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود زهران مؤسس حزب التحرير المصري، الذي رحل بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية.



وقال الحزب في بيان له منذ قليل: "إنه ينعي رمزا من الرموز الوطنية المخلصة في العمل السياسي والخدمي، وقلوبنا تعتصر ألما وحزنا علي فراق صديق سياسي، ورمز من رموز الوطنية المخلصين، سائلين الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وانا إليه راجعون".