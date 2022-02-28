روسيا تتعهد بملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا

تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بإيجاد ومعاقبة الأوكرانيين ومسؤولي النظام في كييف، المسؤولين عن تعذيب "عدد قليل" من الأسرى الروس في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قوله: "نعرف كيف يتعامل الأوكرانيون مع الأسرى القلائل من الجنود الروس، ونرى أن التعذيب هو نفسه الذي استخدم خلال الحرب العالمية"، مشيرًا إلى أن جميع الوجوه والأصوات والإحداثيات وأرقام الهواتف وعناوين ومراسلات جميع الأوكرانيين المتورطين في الإساءة لرفاقنا يتم تسجيلها، وهذا ينطبق أيضا على قادة النظام في كييف الذين يدعون بشكل مباشر إلى إساءة معاملة الجنود الروس في انتهاك لاتفاقية معاملة أسرى الحرب".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، باءت بالفشل، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف "على حد قوله".