السعودية: إسرائيل لن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن إسرائيل عليها أن تعترف بأنه لا يمكنها أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي إسبن إيدي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد اجتماع وزاري عربي- أوروبي في بروكسل لبحث القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدد الوزير السعودي على أن إسرائيل تُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للخطر، وقال إن الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل غير مقبول.

وتابع: «نركز على الحفاظ على حل الدولتين.. هناك توافق دولي على أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هي حل الدولتين.. على إسرائيل أن تعترف بأن حل الدولتين يصب في مصلحتها.. إذا كانت إسرائيل لا تدرك ذلك، فهذا قلق حقيقي».

وشدد على أن وقوف المجتمع الدولي خلف القانون الدولي سيكون ذلك بمثابة إشارة هامّة أيضًا لإسرائيل أنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد.