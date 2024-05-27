حبس متهم بإدارة كيان وهمي يمنح شهادات عمل بمستشفيات الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الاسكندرية، اليوم الاثنين، حبس، شخص، عاطل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية، وشهادات دراسية "مزورة"، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية، وشهادات دراسية "مزورة".

وجاء بالتحريات الأولية أن المقبوض عليه أوهم عملائه بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات، والعيادات الخاصة، مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته "2 دفتر إيصالات استلام نقدية، و4 أكلشيهات، ومجموعة طلبات، واستمارات التحاق بالكيان التعليمي، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته"، وبفحصه فنيًا تبين احتواءه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه، وجميعها خاصة بالكيان التعليمي الوهمي.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.