رئيس الوزراء: ندرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي

مدبولي: هناك فكرة بأن نحسب متوسط ما تتحمله الدولة ونعطيه للمواطن في صورة نقود يحدد بها أولوياته

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس تحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش تفقده لعدد من المشروعات الصناعية والزراعية والسكنية والتكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، مساء الاثنين: «هناك فكرة إني بدلًا من دعم رغيف الخبز وأنبوبة الغاز، أحسب متوسط ما تتحمله الدولة، وأعطيه للمواطن في صورة نقود يحدد بها الأولوية بالنسبة له».

وأكمل: «نحن نتابع الأمر ونستمع إليه ونجتمع مع خبراء، وأعتقد إنه على المدى المتوسط هذا الحل الحقيقي لمصر، بحيث يكون الدعم محوكم والرقم معلوم ويزداد كل عام مع التضخم».

وشدد على أن الأمر يحتاج حوارًا مجتمعيًا، فيه ووضع ضوابط وحلول وأفكار، والاستعانة بالحوار الوطني الذي يمثل كل أطياف المجمع.

ودعا إلى الخروج بتصور لو كان هذا النموذج الأفضل لمصر أم لا وآليات تنفيذه بحلول ديسمبر 2024، معقبًا: «لو حدث توافق يتك تطبيقه تدريجيا من العام المالي 2025 – 2026، لأن مصر بحاجة إلى التحرك في تلك المنظومات بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي».

واختتم: «هدفنا تحقيق نمو وخلق فرص عمل وبنية أساسية وتمكين القطاع الخاص من زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة والإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ونحن واثقين بزيادة مواردنا وإنتاجنا نحقق هذا التوازن خلال 3 سنوات، وألا تكون الدولة معرضة لتلك الأزمات».