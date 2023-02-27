كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، تفاصيل ضرورة استخراج فحص المُقبلين على الزواج؛ وبدء العمل به من يوم أمس 26 فبراير 2023؛ على أن يتم استخراجه خلال 14 يومًا، وتقديمه للمأذون قبل عقد القران.



وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، مساء الإثنين، إن هناك بعض المواطنين الذين استخرجوا شهادات فحص الزواج قبل تاريخ 25 فبراير 2023؛ وهو الأمر الذي حسمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الصحة.



وأضاف نقيب المأذونين، مساء اليوم الإثنين، أن شهادات الزواج التي تم إصدارها من الوحدات الصحية أو المستشفيات حتى تاريخ 25 فبراير 2023 سيتم العمل بها، ويمكن للمأذون توثيق عقد القران بها دون أي عوائق؛ لاعتبارها سارية وقانونية.



وقال إن «حالات الزواج التي لا تحتاج لشهادات فحص طبية، تشمل الزواج العرفي الذي يتحول إلى رسمي»، معللًا الأمر بأن الزوجية قائمة في تلك الحالة بالفعل.

وأضاف أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي عند المأذون، يكون بموجب وثيقة تصادق على الزوجية.

وأوضح أن المطلقة التي تعود لزوجها مرة أخرى، ليست في حاجة لشهادة طبية، مشددًا على أهمية النظر لأوضاع المصريين بالخارج، الذين يرسلون توكيلًا لأحد أقاربهم، من أجل إتمام عقد الزواج.



وذكر أن وزارة الصحة لا توفر أماكن لإجراء تحاليل للمقبلين على الزواج، بالنسبة للمصريين في الخارج، قائلًا: «المأذون لن يستطيع كتب الكتاب، في حالة إرسال المغترب توكيل لوالده أو احد أقاربه من أجل إتمام عقد الزواج».

وناشد وزارة الصحة استثناء تلك الفئات من شرط الشهادة الطبية، لحين توفير أماكن لهم من أجل إجراء التحاليل الطبية، لافتًا إلى أهمية إخطار وزارة العدل بهذا الاستثناء.