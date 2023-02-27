 إمام عاشور يقود تشكيل ميتلاند لمواجهة بروندبي بالدوري الدنماركي - بوابة الشروق
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إمام عاشور يقود تشكيل ميتلاند لمواجهة بروندبي بالدوري الدنماركي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:11 م

أعلن ألبرت كابيلاس هيرمس المدير الفني لفريق ميتلاند، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بروندبي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الدنماركي.

ويحتضن فريق ميتلاند نظيره بروندبي على ملعب «MCH»، والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الدنماركي.

ويقود إمام عاشور نجم منتخبنا الوطني، هجوم فريقه ميتلاند الدنماركي في مواجهة بروندبي مساء اليوم الإثنين.

وجاء تشكيل ميتلاند لمواجهة اليوم كما يلي: 

يوناس لوسل في حراسة المرمى

الدفاع: جويل أندرسون، دالسجارد، جارتنمان، باولو

خط الوسط: مارتينيز، أولسون، جيجوفيتش

الهجوم: إمام عاشور، إيزاكسن، سليماني.


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