صرح الكاميروني هامان جابريل المدير الفني لنادي القطن، للقناة الأولى حول مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال هامان عبر القناة الأولى:"لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف:"سوف نأتي للقاهرة من أجل تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شئ للحفاظ على حظوظنا".

وواصل:"الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا وهو ما يصعب من مهمتنا أكثر بعد فقدان ٥ نقاط في اول جولتين، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر".

وأكمل:"الأهلي هو عملاق الكرة الإفريقية ولديه كل الاحترام وسنحاول بذل كل ما لدينا أمامهم لمحاولة خطف أي نقاط".

وأضاف:" ما نحاول تحقيقه مع القطن الكاميروني في الوقت الحالي خاصة مع الصعوبات الكبيرة المالية التي نواجهها لكننا نحاول التعامل معها".

وواصل:"سنصل إلى القاهرة في الموعد المحدد مساء يوم الثلاثاء ولن تقف أمامنا الأزمات المالية التي نعيشها".

واستكمل:"سنصل إلى القاهرة قبل المباراة بأربع أيام بسبب وجود رحلتين فقط إلى مصر من الكاميرون وهو ما يجعلنا نختار الموعد المبكر للتأقلم على الأجواء سريعًا".

واستطرد:"كان لدينا بعض الإصابات في الايام الماضية لكن الجميع تعافى وجاهز لخوض مواجهة الأهلي، المجموعة معقدة للغاية، الأمور مازالت بين الاهلي والهلال وصن داونز، الأمور صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد لكن الأمور متساوية بين الثلاثي الآخر".

وأتم:" كل اللاعبين في الأهلي جيدين وأقوياء، على سبيل المثال لديهم مهاجم لا نمتلكه ولديه قدرات رائعة".