جمعية الإغاثة الطبية في غزة تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة الدكتور عائد ياغي، إن الأوضاع الإنسانية في غزة «كارثية»، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، دمّر جزءا كبيرا من البنية التحتية، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 30 ألف فلسطيني من المدنيين، وإصابة أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، نوه ياغي، أن الأوضاع الإنسانية مأساوية للغاية في القطاع، قائلًا إن أكثر من 785 ألف مواطن يعانون من مجاعة حقيقية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن «700 ألف شخص في غزة يعانون من أمراض جلدية معدية، وأخرى تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى أمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي».

ولفت إلى أن عدد الوفيات في غزة يتزايد بشكل يومي، متوقعًا زيادة عدد الوفيات من قلة العلاج وانعدام الغذاء والمياه، خلال الأيام المقبلة، إذا استمر هذا الوضع المأساوي.