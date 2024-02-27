مدرب الإسماعيلي : مستوى الفريق تطور مؤخرا

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عبر حمد إبراهيم المدرب العام بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالتعادل أمام الجونة في المباراة الصعبة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم أداء متميز خلال الفترة الأخيرة ونسعى للظهور بشكل أفضل.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "نقدم أداء جيد في الفترة الأخيرة، بالشراكة مع إيهاب جلال".

وحسم التعادل السلبي مواجهة الجونة ونظيره الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب ستاد خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع: "إيهاب جلال يمتلك شجاعة كبيرة، خاصًة بعد استبعاده للاعبين مهمين من الفريق وكذلك مساندة الإدارة له في قراره، والجميع شاهد أداء الدراويش خلال الـ 3 مباريات السابقة".

وأكمل: "حاتم سكر مكسب كبير للإسماعيلي وكذلك الدح ومجموعة كبيرة من اللاعبين يقدمون مباريات متميز مع الفريق في الفترة الأخيرة".

وأردف: "العنصر الأبرز هو تواجد عناصر من ناشئي النادي مع الفريق الأول، ونسعى خلال 4 أو 5 سنوات القادمة أن نقدم مجموعة لاعبين متميزين".

وذكر: "أحمد عادل عبد المنعم حارس متميز وكان لابد من تأهيله نفسيًا، وهو لاعب مطيع وينفذ عمله على أكمل وجه، وظهر بمستويات جيدة أمام سيراميكا والإسماعيلي واليوم أمام الجونة".

وأتم: "علاء عبد العال مدرب يمتلك خبرة كبيرة، وقدمنا كل ما لدينا وكل مدرب له طريقته في اللعب وكنا نأمل في تحقيق الثلاث نقاط من الجونة ولكن الحمد لله على الخروج بنقطة ثمينة من الجونة".