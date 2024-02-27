 شوبير: كولر ليس غاضباً من كهربا.. واللاعب سيشارك أمام الزمالك - بوابة الشروق
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شوبير: كولر ليس غاضباً من كهربا.. واللاعب سيشارك أمام الزمالك

الشروق
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:19 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن طبيعة العلاقة في الفترة الحالية ما بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ومهاجمه محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال شوبير في تصريحات إذاعية تعقيبا على استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة الفريق اليوم ضد بلدية المحلة في الدوري: "البعض غضب من خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي عندما قال إن استبعاد كهربا من مباراة ميدياما الغاني في دوري الأبطال جاء بقرار فني.. نعم هو بقرار فني، وبالاتفاق مع كولر".

وأضاف: "كولر لا يشعر بأزمة كبيرة على مستوى الهجوم بعدما صنع موديست هدف فوز الأهلي على ميدياما، وكذلك بدأ وسام أبو علي في الظهور بشكل جيد".

وأوضح أن المدير الفني للأهلي ليس غاضباً من كهربا وأن من المتوقع أن تجد اللاعب في قائمة الفريق لمباراتي يانج أفريكانز بدوري الأبطال، والزمالك بنهائي كأس مصر.

 


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