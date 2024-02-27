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يلتقي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة في السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات فقط، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد.

الهجوم: كريم فؤاد، رضا سليم ووسام أبو علي.

ويدخل بلدية المحلة مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى : أحمد حسين.

خط الدفاع : هشام شعبان، محمد عبد الرزاق، أحمد رضا وأحمد كهربا.

خط الوسط : محمد أميسي، يوسف حسن، كريم ممدوح، إسلام مرزوق وعبدالله جمعه.

الهجوم : حسام أشرف.

وتقدم بوابة «الشروق» تغطية لحظية لمباراة الفريقين اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز..

**بداية المباراة:

-الدقيقة 5.. الهدف الأول للأهلي سجله وسام أبو علي في أول مشاركة رسمية له في بطولة الدوري المصري الممتاز.