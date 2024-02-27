بشير التابعي: أحمد عبد القادر قنبلة موقوتة داخل الأهلي

قال بشير التابعي مدافع الزمالك السابق، إن حسين لبيب رئيس النادي هو الذي يتولى مهمة الإشراف بالكامل على فريق كرة القدم، رغم الإعلان بشكل رسمي عن تولي أحمد سليمان مهمة الإشراف في وقت سابق، ولكن هذه الأمور على الورق فقط.

وأضاف التابعي في تصريحات تليفزيونية: "وفقا لمعلوماتي، فأن حسين لبيب هو من يتولى مهمة الإشراف بالكامل على فريق الزمالك، وأحمد سليمان له دور بالطبع، مثلما يفعل الخطيب في النادي الأهلي، وكل شيء لابد أن يعرفه رئيس النادي ويتم التحرك وفقًا لتعليمات منه".

وتابع: "اشتغلت أيام قليلة جدا في نادي الزمالك في قطاع الناشئين ورحلت مع تامر عبدالحميد وكان في وجود أشرف قاسم، وكان موجودًا معنا نجوم مميزة في هذا الوقت مثل أحمد فتوح ومصطفى محمد وأحمد عادل ميسي، وعندما كنا نتحدث مع مسئولين في الزمالك قبل الدخول لمجلس الإدارة كانوا يردون سريعا، ولكن الآن من الصعب أن نصل لهم، ولكن رأيي الشخصي ليس له علاقة بالعمل من عدمه في نادي الزمالك، وأحمد سليمان ليس مسئولا بالكامل عن ملف الكرة".

وأكمل: "كولر دخل في عدة أزمات مع اللاعبين، ومنها مشكلة أحمد عبدالقادر الذي أصبح قنبلة موقوتة داخل الأهلي، هناك أمور يكون للمدرب حق، ولكن هناك لاعبين لديها رصيد، ومنهم كهربا الذي تألق معه منذ العودة للملاعب.. واللاعب لن يعود إلا في حال إصابة أي مهاجم، أو قرار من مجلس الإدارة، وهناك البعض يتدخل في القرارات الفنية وفي أي نادٍ حتى الأهلي والزمالك".

وأتم: "هناك أمور كثيرة تحدث في الأندية، وتدخلات تحدث لمشاركة لاعبين ومواقف كثيرة حصلت في فرق كبيرة، والأهلي رفض رحيل أحمد عبدالقادر في وقت سابق خوفا من انتقاله للزمالك، وهو لاعب جيد ولا يجب استمرار جلوسه على مقاعد البدلاء لنهاية الموسم".