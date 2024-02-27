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ماليزيا.. ارتفاع أسعار زيت النخيل لليوم الثالث على التوالي

زيت النخيل
زيت النخيل
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:51 ص

واصلت أسعار زيت النخيل ارتفاعها في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، في ظل الزيادة في أسعار زيت فول الصويا وتوقعات بتراجع الإنتاج في ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.8% لتصل إلى 3895 رينجت ماليزي للطن، قبل أن يتم تداولها عند 3877 رينجت بحلول فترة الظهيرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتتجه أسعار زيت النخيل إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ نحو أسبوعين.

وواصلت أسعار زيت فول الصويا، وهو أقرب بديل للنخيل في الغذاء والوقود، ارتفاعها هي الأخرى.

وقال بارامالينجام سوبرامانيام مدير شركة "بيليندونج بستاري" للوساطة التي تتخذ من سيلانجور مقرا لها، إن تعافي أسعار زيت النخيل يأتي بعد عمليات بيع ضخمة في الأشهر الأخيرة.

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