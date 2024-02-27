أمريكا تنفي إرسال قوات برية للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا أنها لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وجاءت تصريحات واتسون، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا يستبعد استخدام قوات برية غربية في أوكرانيا.

ويعطل حاليا أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري تمرير حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.

وقالت واتسون: "نعتقد أن الطريق إلى النصر لأوكرانيا هو أن يقر مجلس النواب ملحق الأمن القومي حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ومواصلة القتال بشجاعة من أجل حريتها واستقلالها ضد روسيا".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد أقر حزمة المساعدات، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، رفض حتى الآن طرح مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه.