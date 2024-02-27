 وست هام يكتسح برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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وست هام يكتسح برينتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:07 ص

فاز وست هام على ضيفه برنتفورد 4 /2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم وست هام في الدقيقة الخامسة عن طريق جاريد بوين، قبل أن يضيف هدفا آخر بعد ذلك بدقيقتين، فيما سجل نيل موباي هدف برنتفورد الأول في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 63 أكمل بوين ثلاثيته، فيما سجل زميله إيمرسون بالميري الهدف الرابع بعد ذلك بست دقائق، ثم سجل يان ويسا هدف برنتفورد الثاني في الدقيقة 82.

ورفع وست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.


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