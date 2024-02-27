الدفاع الجوي الروسي يدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وبيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك وطائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلجورود الليلة الماضية.



وقالت الوزارة "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضافت الوزارة "دمرت قوات الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بريانسك وتم إسقاط طائرة مسيرة أخرى فوق منطقة بيلجورود".



وأعلن ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، في وقت سابق، إسقاط طائرتين مسيرتين فوق بريانسك.



ومن ناحية أخرى، أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على بلدة بوشاييفو أمس الاثنين إلى أربعة أشخاص.