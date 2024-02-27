ملك الأردن يحذر: وقف الدعم المقدم للأونروا له تداعيات سلبية على غزة والضفة الغربية

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في قصر الحسينية اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتناول اللقاء، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري بهذا الشأن.

وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون في العديد من القطاعات، كما جرى بحث المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن خاصة في مجال قطاع المياه، إذ ثمن الملك عبدالله الثاني دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية بالمملكة.

وبدورها ..أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للتخفيف من الوضع في غزة، مؤكدة أهمية تعزيز فرص التعاون بين الأردن والولايات المتحدة من خلال البناء على الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمعهما.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان.