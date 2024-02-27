توفى منذ قليل، الشاعر الغنائي بخيت بيومي، الشهير بـ«صاحب الألف فزورة والألف موال» عن عمر يناهز 82 عامًا بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين، وتترات المسلسلات.

ومن أشهر أعمال الراحل بخيت بيومي، كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية.



وكان بيومي، قد أصيب بوعكة صحية أمس، وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها. وجاري تحديد مكانه وموعد جنازته، بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه الذين كان يعتبرهم عائلته، حيث أن عاش حياته بمفرده ولم يتزوج وكان يعتبر أصدقائه هم عائلته، ومعروف عنه بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال.

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية، في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة، وبدأ حياته مدرسًا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل، واتجه مؤخرًا إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها «الموسوعة».