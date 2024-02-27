تين هاج يكشف موقف كاسيميرو من مواجهة نوتنجهام

كشف إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويستعد اليونايتد لمواجهة نوتنجهام غدًا، في إطار منافسات دور الـ16 من المسابقة.

كان «كاسيميرو» قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فولهام السبت الماضي. وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: «لقد تعرض كاسيميرو لجرح قطعي وكان ينزف، لذا اضطر إلى الخروج». وتابع: «لكنه متاح لمواجهة نوتنجهام فورست»- في إشارة إلى أنه لا يعاني من ارتجاج في المخ.

وخرج «كاسيميرو» من المباراة بسبب إصابة في الرأس بعدما اصطدام بالرأس مع هاريسون ريد في بداية الشوط الثاني.