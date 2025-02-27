هل يعلن أوجلان وقف القتال؟ تركيا تترقب بيان زعيم العمال الكردستاني

يوجه عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المسجون دعوة طال انتظارها لإنهاء النزاع المسلح بين حزبه المحظور والحكومة التركية يوم غد الخميس، حسبما تشير تصريحات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي يوم الأربعاء أنه يتوقع "إعلانا تاريخيا" من مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في اليوم التالي إذا لم تحدث أي عوائق.

ومن المقرر أن يزور وفد من الحزب عبد الله أوجلان في السجن في جزيرة إمرالي يوم الخميس. وتم تحديد مؤتمر صحفي الساعة 5 مساء (1400 بتوقيت جرينتش) في إسطنبول، والذي سيشمل أيضا بيانات من أوجلان، وفقا لما صرح به المتحدث.

ولا توجد حتى الآن معلومات حول محتوى البيانات، ولكن كانت هناك توقعات بدعوة لإنهاء النزاع منذ أسابيع. ويمكن أن تكون هذه الدعوة من أوجلان بداية للمفاوضات.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقد سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.