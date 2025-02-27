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قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، صالح الهمص، اليوم الخميس، إن 456 أسيرا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي فجرا.

وأضاف الهمص: انتظرنا وصول 24 أسيرا من الأطفال وأسيرة، ولكن الاحتلال عطل الإفراج عنهم.

وأشار الى أن الأسرى بحالة هزال شديد وبعضهم لا يستطيعون المشي بسبب شدة الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له.

وبين أن معظم الأسرى يعانون من الأمراض الجلدية، وأدخلت حالة منهم إلى المشفى للمبيت بسبب إصابته بتليف بالرئة.

وأكد أن الأدوية الخاصة بالجرب أعطيت لكل الأسرى المحررين.

وقال الهمص: الأسرى تعرضوا للضرب المبرح المركز على الصدر ما عرضهم لكسور في القفص الصدري.

وبين أن أسيرا وصل مبتور اليد وأسيرا مبتور القدم بسبب إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج.

وأوضح أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم 15 أسيرا من الكادر الطبي.