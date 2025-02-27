ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تجري محادثات جيدة بشأن قطاع غزة.

وأضاف ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض: "نعمل جاهدين في الشرق الأوسط وغزة وهذه منطقة خطيرة لكن يمكن أن تكون جميلة وسنأتي بحلول جيدة"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أفادت في وقت سابق بأن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وأوضحت الهيئة أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها. كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.