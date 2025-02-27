إسرائيل ترجئ الإفراج عن 46 من الأسيرات والأطفال

أرجأت إسرائيل الإفراج عن 46 من الأسيرات والأسرى الأطفال الذين كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وبحسب وكالة «معا»، رفضت إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الـ46 حتى تتأكد من هويات جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي سلمتها حركة حماس.

وأفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في مقابل تسليم كتائب القسام جثامين 4 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وانطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

في مقابل ذلك، أفرجت إسرائيل خلال أول ست دفعات تبادل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ويأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير الجاري.