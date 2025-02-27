إلغاء متوقع لرحلات في مطاري ميونخ وهامبورج بسبب إضرابات تحذيرية

يتعين على الركاب في مطاري ميونخ وهامبورج الاستعداد لإلغاء وتأخير رحلات يومي الخميس والجمعة بسبب إضرابات تحذيرية دعت إليها نقابة "فيردي" الموظفين في كلا الموقعين من أجل زيادة الضغط على أرباب العمل في نزاع الأجور مع الخدمات العامة الاتحادية والمحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا تنظيم إضرابات في مواقع ومجالات أخرى، في إيسن في شركات التخلص من النفايات، وفي إرفورت في مستشفيات، وفي هامبورج أيضا في خدمات التنظيف في المدينة وفي الميناء وفي سلطات البلدية.

ويبدأ الإضراب التحذيري في مطار هامبورج قبل دورية العمل الليلية يوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية دورية العمل المسائية يوم الجمعة. وسيشمل الإضراب موظفي التشغيل والعاملين في الصيانة وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات أمن المطارات وتخليص إجراءات سفر الركاب ومناولة الأمتعة.

ومن المتوقع أن يشهد مطار ميونخ أيضا إلغاء العديد من الرحلات. وقال متحدث باسم المطار إن الركاب يجب أن يستعدوا لجدول رحلات طيران مختصر للغاية وتأخيرات. وبحسب البيانات، سيبدأ الإضراب التحذيري عند منتصف ليل الخميس وينتهي عند منتصف ليل الجمعة. ودعت نقابة فيردي موظفي القطاع العام في المطار وخدمات المناولة الأرضية إلى الإضراب.

ورغم أن شركات الطيران ليست مشاركة في المفاوضات الحالية بشأن الأجور في القطاع العام، فإنها ستتضرر من الإضرابات.

وتسعى النقابة عبر هذه الإضرابات إلى زيادة الضغط على السلطات المحلية والحكومة الاتحادية لزيادة الأجور بنسبة 8% - وبما لا يقل عن 350 يورو شهريا. كما تطالب فيردي - من بين أمور أخرى - بثلاثة أيام عطلة إضافية للموظفين.