بابا الفاتيكان يزور موزمبيق ومدغشقر وجزر موريشيوس في سبتمبر

يزور بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في سبتمبر المقبل موزمبيق المنكوبة بالإعصار، وفقا لما أعلنه الفاتيكان ورئيس موزمبيق اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى زيارة مدغشقر وجزر موريشيوس في المحيط الهندي.

وأكد رئيس موزمبيق فيليبي جاسينتو نيوسي الزيارة في خطاب بثه التليفزيون ، قائلا :"بكل فخر وسعادة نعلن زيارة البابا للبلاد".

وقال نيوسي ،الذي تمر بلاده حاليا بأزمة بعد التعرض لإعصار وفيضانات عارمة :"سوف يلتقي (البابا)المجتمع الدبلوماسي الأجنبي ومنظمات شبابية ويترأس قداسا".

وكتب المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي على تويتر إنه في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر، من المقرر أن يزور البابا مدن مابوتو في موزمبيق وأنتاناناريفو في مدغشقر وبورت لويس في موريشيوس.

وسوف تكون هذه هي الرحلة السادسة الخارجية للبابا في 2019، بعد زيارته لبنما في يناير والإمارات العربية المتحدة في فبراير والمغرب هذا الأسبوع وبلغاريا ومقدونيا الشمالية في مايو المقبل ورومانيا في أواخر مايو وأوائل يونيو.