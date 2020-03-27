قال أحمد حسن مكي، مهاجم نادي سموحة السكندري، إنه تعرض للظلم خلال الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من العودة إلى الأهلي على مدار ثلاث مواسم إلا أن إدارة حرس الحدود أعاقت ذلك.

وأوضح مكي، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "تعرضي للظلم في نادي الزمالك يجعلني أرفض العودة له".

وكشف: "الأهلي طلب عودتي أكثر من مرة على مدار ثلاث مواسم، في الموسم الأول المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في ذلك الوقت رفض الأمر".

وتابع: " في المرة الثانية، طلبت إدارة الحرس 20 مليون جنيه مقابل رحيلي، والثالثة كانت بنفس الأمر المطالب المالية الكبيرة حالت دون ذلك، بالإضافة إلى أن الإدارة كانت تريد الاستقرار، فالحرس كان قادر على التتويج ببطولة الدوري موسم 2011 لولا إلغاء المسابقة".

وأشار: "محمود الخطيب تواصل معي هاتفيًا من أجل العودة للأهلي وجلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب ولكن كان في ظروف ومحصلش نصيب أرجع، وكنت أتمنى العودة بكل تأكيد".

واستطرد: "رحلت عن النادي الأهلي بسبب دمج فريقين من المواليد في قطاع الناشئين، وانضميت لحرس الحدود في قطاع الناشئين واتفقت انني سأخوض موسم واحد مع الحرس ومن ثم العودة للأهلي من جديد".

واختتم: "بعد انتهاء الموسم فضلت العودة لتدريبات الأهلي، وكانت المفاجأة ان حرس الحدود قام بتسجيلي في القائمة ولم أعد للأهلي من جديد وتم تصعيدي في الحرس للفريق الأول واستمرت معه ".