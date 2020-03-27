شركة مرسيدس لإنتاج السيارات تدعم تصميم جهاز طبي لمكافحة كورونا

تعتزم شركة مرسيدس-بنز الألمانية لإنتاج السيارات دعم إنتاج أحد الأجهزة الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المملوكة لمجموعة دايملر الصناعية اليوم الجمعة إنه بمساعدة الطابعات ذات الأبعاد الثلاثية يمكن إنتاج أجزاء مفردة تمثل الآن ضرورة في تقنيات الطب بعد تفشي الجائحة.

وقال يورج بورزر عضو مجلس الإدارة في مرسيدس بنز (شركة مساهمة): "نحن مستعدون بفضل خبرتنا ومعرفتنا المتخصصة لإنتاج هذه الأجهزة، والآن يأتي الدور على جهات التقنية الطبية للتواصل معنا، فطابعاتنا ذات الأبعاد الثلاثية تحت الطلب في جميع الأحوال".

تستخدم الطابعة ثلاثية الأبعاد في مجال صناعة السيارة الخاصة عادة في تكوين النموذج الأول للسيارة وكذلك في إعداد سلسلة صغيرة للسيارة المزمع تصنيعها.

وكذلك تدرس شركة فولكسفاجن حاليا ما إذا كانت الطابعات ذات الأبعاد الثلاثية في إنتاج أجزاء من تقنيات طبية تعن الحاجة إليها.