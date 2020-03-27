قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الفنان عبد الحليم حافظ رفض تناول دواء فيروس سي من أجل جمهوره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عبد الحليم كان يمكن أن يشفى من مرضه حال تناول الدواء، مؤكدًا أنه بسبب كون النسيان أحد الآثار الجانبية للدواء رفض العندليب الأسمر تناوله.

وأشار فوزي إلى أن عبد الحليم حافظ قارب على الموت بعد رفضه تناول الدواء، وقال له إن الجماهير سوف تتهمه بأنه «مخبول» حال قيامه بالغناء ونسيانه كلمات أغانيه، لافتًا إلى أن الراحل فضل الموت على النسيان بسبب تناول الدواء.



وتوفي الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، يوم الأربعاء 30 مارس 1977 في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز 47 عامًا؛ بسبب الدم الملوث الذي نقل إليه حاملًا معه التهاب كبدي فيروسي "فيروس سي"، الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر، كما أوضح فحصه حينها في لندن.



ولم يكن لذلك المرض علاج وقتها، وبينت بعض الآراء أن السبب المباشر في موته هو خدش المنظار الذي أوصل لأمعائه، ما أدى إلى النزيف، وحاول الأطباء منع النزيف بوضع بالون ليبلعه لمنع تسرب الدم، لكن الراحل مات دون أن يستطع بلع البالون الطبي.

