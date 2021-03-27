المغني بول مكارتني يصدر كتاب طبخ نباتي يحتوي على وصفات زوجته الراحلة

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أعلن المغني الشهير بول مكارتني، إصدار كتاب طبخ نباتي يحتوي على وصفات من زوجته الراحلة ليندا.

وكتب الموسيقار على موقع "انستجرام" يوم الجمعة: "قبل سنوات، قبل أن يلتفت أي شخص إلى فكرة قضايا البيئة والصحة ورعاية الحيوان، كانت ليندا تشق طريقها في النظام النباتي، وتخبر الناس عنه وتروج له".

وأضاف أن الكتاب سيحتوي على صور وقصص عائلية إلى جانب "وصفات صحية ولذيذة".

ونشر الفنان مكارتني -78 عاما- صورة له مع ابنتيه ماري -51 عاما- وستيلا -49 عاما-، وهما تعملان معه في "مطبخ عائلة ليندا مكارتني".

ومن المقرر أن يصدر الكتاب في نهاية يونيو.

وتزوج عضو فرقة البيتلز البريطانية من المصورة الأمريكية ليندا إيستمان عام 1969 في لندن.

وكانت ليندا مدافعة عامة عن حماية الحيوان وأصبحت نباتية. وصدر أول كتاب طبخ ناجح لها عن البرجر النباتي في عام 1991.

وبعد ما يقرب من 30 عامًا من الزواج، توفيت عن عمر 56 عامًا بسبب السرطان في عام 1998.