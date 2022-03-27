الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة لالتماستهم؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، قنا، كفر الشيخ، بني سويف، دمياط، الأقصر، المنيا، أسوان)، أسفرت تلك القوافل عن استخراج 12 ألف بطاقة رقم قومى و19 ألف مصدر مميكن.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار القوافل بها، بالإضافة إلى استحداث قوافل جديدة بمحافظة (الإسكندرية، أسوان) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد 5 مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.

وتم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بقسم حقوق الإنسان لاستقبال (كبار السن وذوى الهمم) بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكل أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.