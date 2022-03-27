إجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس قاموا بإجلاء 90 شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يوم أمس، نظم الجيش الروسي عملية نقل آمنة لتسعين شخصا من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا، من مقاطعة خيرسون في أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية".

وأشارت الوزارة، إلى أن إجلاء السكان يتم "وفقا لطلبات السفارات للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك وفقا للطلبات المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون".

وحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية، تم بشكل إجمالي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نقل أكثر من 500 شخص من رعايا الدول الأجنبية إلى شبه جزيرة القرم من أراضي أوكرانيا