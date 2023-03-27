تقرير: نتنياهو قرر وقف خطة التعديلات القضائية بعد مشاورات مع أحزاب الائتلاف الحاكم

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر وقف خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.

وأعلن التليفزيون الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، تأجيل خطاب نتنياهو، الذي كان مقرراً إذاعته في العاشرة والنصف صباحاً، وكان يتوقع أن يعلن فيه تجميد الإصلاحات القضائية، وسط نزاع داخل التحالف الحاكم، فيما دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال إلى إضراب عام.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الإضراب أدى إلى تعطيل الحركة في مطار بن جوريون، وأن عمليات الإقلاع والهبوط من المطار الرئيسي في إسرائيل علقت الاثنين.

وأعلنت نقابة الأطباء العامة الإسرائيلية، الإضراب إلى حين التوصل إلى "آلية جدية لإدارة الحوار بين الطرفين للاتفاق على إصلاحات مشتركة".

وتصاعدت الدعوات في إسرائيل مساء أمس الأحد، إلى إضراب جماعي بعدما أقال نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت، إثر دعوته لوقف التعديلات القضائية، وهو ما أدى إلى خروج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر في احتجاجات واسعة شهدت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

وقال رئيس الهيئة الفيدرالية العام للعمل أرنون ديفيد، اليوم الاثنين، وهي أكبر هيئة تمثل أغلبية النقابيين التجاريين، إن الهيئة تحضر لإضراب تاريخي حال لم يتم وقف الإصلاحات الخاصة بالقضاء بشكل فوري، وفق ما ذكرت "هاآرتس".