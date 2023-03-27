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أعلنت رابطة الدوري السعودي، اليوم الإثنين، تغيير ملعب مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وكشفت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة 25 على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بدلا من استاد الأمير فيصل بن فهد يوم 18 أبريل المقبل.

في ذات السياق عدلت الرابطة موعد بداية مباراة الوحدة واتحاد جدة في الجولة 23 عقب الإفطار يوم 9 أبريل بعد موافقة الناديين لتنطلق عند الساعة 11 مساء بدلًا من موعدها السابق الساعة 10 مساءً.

وتستأنف منافسات الدوري السعودي يوم 1 أبريل بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.

كما حددت الرابطة موعد نهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي والذي يختتم بلقاءات الجولة 30 يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ومن المقرر أن يعود الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا منتخب مصر إلى فريقهما اتحاد جدة بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجاري.

ويعتلي اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر الوصيف صاحب الـ49 نقطة.