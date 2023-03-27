وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى التأمين الصحي للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة

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تفقد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، مستشفى التأمين الصحي بمدينة قنا رافقه فريق الإشراف بالمديرية، والدكتور أشرف كمال مدير التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة سماح مديرة مستشفي التأمين.

واجتمع تاوضروس، مع فريق المستشفى لمناقشة العمل بالمستشفى؛ للوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسبل تقديم الدعم للمستشفي.

كما استمرت الجولة بزيارة الأقسام المختلفة بالمستشفى حيث قسم الغسيل الكلوي للاطمئنان على المرضى وعلى تواجد الفريق الطبي المناوب والتزام المستشفي بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمرضي الغسيل الكلوي، وقسم العمليات والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضي والتزام الفريق الطبي بسبل مكافحة العدوي وتطبيق قواعده في جميع أقسام المستشفي.