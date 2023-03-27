قالت الفنانة هالة صدقي، إنه تم التركيز معها على "الإغراء" وقت صعودها للساحة الفنية، وهو أمرٌ لم تحبه.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «The nine show» على قناة «الشمس»، وعُرضت مساء الأحد: «لو كنت عملت مشاهد إغراء كان زماني بقيت في حتة تانية خالص.. أنا مكنتش عاوزة أتصنف ممثلة إغراء وأنا مش بعرف أعمله».

وأوضحت أنها لا ترفض الإغراء باعتبار أنها ممثلة وبالتالي تُقدم كل الأدوار الفنية، متابعة: «لما أعمل دور سيدة مش مظبوطة دي بتكون لها مواصفات معينة.. لو قلت هعمل سينما نظيفة أبقى ممثلة فاشلة.. مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. ده عبط».

وأشارت إلى أن اعتراضها في تلك الفترة كان أن أغلب المخرجين في تلك الفترة كانوا يُقدمون الإغراء لمجرد الإغراء وليس وفقا للحالة الدرامية ومدى احتياج العمل الفني لهذه المشاهد.

وضربت على ذلك مثالا بفيلم أمريكي، كان الممثل مسجونا وكان يبكي من أجل رؤية أنثى، موضحة أن مشهدا كهذا يمكن توظيفه دون أن يكون مبتذلا.

ولفتت إلى أن المخرجين كانوا يُقدمون هذه الأدوار بشكل مبتذل ودون أي معنى ومُقحَم ولمجرد التعرية فقط، مؤكدة أنها رفضت هذا الأمر، وتابعت: «لا أعرف أعمل المشاهد دي ولا أنا مقتنعة بينها».



